Enoch Owusu, ieri in evidenza con un grandissimo gol nella sfortunata finale di Supercoppa italiana persa dall'Inter contro la Fiorentina, si è legato al club milanese fino al 2025, come riporta Tuttosport, Raggiunta la maggiore età lo scorso 8 gennaio, il promettente attaccante classe 2005 ha deciso di firmare il rinnovo di contratto. Un'ottima notizia per i nerazzurri che stavano correndo il rischio di perdere un altro talento del loro vivaio come era successo in precedenza con Wilfried Gnonto e Alessandro Ciardi.