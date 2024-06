Non sarà più inserito nell'operazione per portare Josep Martinez all'Inter, ma per Gaetano Oristanio il futuro è ancora da definire. L'attaccante, secondo Tuttosport, preferisce l'opzione Venezia ma i lagunari offrono Tessmann, centrocampista statunitense che bene ha fatto in Serie B, invece che soldi cash. Per questo motivo potrebbe spuntarla il Verona, altro club interessato.