E' il brasiliano Bento la prima scelta per la porta nerazzurra in vista del prossimo anno, dopo la mancata conferma di Audero. Non cambiano le priorità, quindi, almeno secondo Tuttosport, anche se tutto dipenderà dalla valutazione che l'Athletico Paranaense farà del cartellino. Resta in lizza Josep Martinez, molto più che un'alternativa: i nerazzurri sono pronti a muoversi.