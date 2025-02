Su Tuttosport compare oggi un focus sulla situazione di due portieri italiani in ascesa, Alex Meret e Marco Carnesecchi. Secondo quanto riportato dal quotidiano, l'Inter starebbe tenendo d'occhio la situazione di entrambi in ottica futura.

Non solo: al momento ci sarebbe in prima fila un altro nome italiano per i pali, Gigio Donnarumma, messo dal club in prima fila per il post sommer. Sia Meret che Carnesecchi piacciono però anche a diverse big estere, tanto più che il portiere dei partenopei è in scadenza a giugno ed è al centro di un farraginoso rinnovo.