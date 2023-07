L'Inter continua a cercare fondi dalle cessioni, in particolar modo servirebbero cessioni "Italia su Italia" per poter utilizzare fondi da poter destinare al mercato interno (visto che i nerazzurri non utilizzano da anni lo strumento delle fideiussioni). I nomi nella lista della dirigenza sono soprattutto due, come spiega Tuttosport. Uno è Mulattieri, a cui il Sassuolo è interessato al di là dell'affare Frattesi dopo l'ottima stagione in B a Frosinone. Il secondo è Stefano Sensi, di rientro dal Monza: non resterà a Milano.