Il Torino di Cairo, nell'ambito della trattativa per il brasiliano Bremer, ha chiesto all'Inter il cartellino di Cesare Casadei, campione d'Italia con la Primavera allenata da Chivu. Ma, come riporta l'edizione online di Tuttosport, la risposta di Marotta e Ausilio è stata la medesima recapitata anche al Chelsea (ed in precedenza al Sassuolo, come candidamente ammesso dall'amministratore delegato dei neroverdi Carnevali): un secco no, che non lascia spazio ad alcuna interpretazione differente. I vertici di Viale della Liberazione sono infatti certi delle potenzialità del classe 2003 - che non a caso dagli amici e dai compagni di squadra è stato spesso definito, tra il serio e il faceto, come il 'Milinkovic-Savic di Ravenna' - e lo reputano dunque assolutamente intoccabile. Tra i corridoi di Appiano Gentile la leggenda narra che Casadei, ogni qual volta si fosse allenato con i grandi di Inzaghi (con la prima convocazione arrivata contro il Sassuolo), avesse rubato qualche segreto da Brozovic e dagli altri top nerazzurri.