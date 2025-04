La Coppa Italia prevista domani con l'andata delle semifinali permette all'Inter di poter saldare un conto in sospeso nei derby di quest'anno. Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, è questa la sensazione che si avverte ad Appiano Gentile dopo le due sconfitte e un pareggio della stagione in corso.

Le sconfitte si aggiungono al rammarico per alcuni episodi sfavorevoli, dai tre pali colpiti in campionato al rigore negato per il contatto Pavlovic-Thuram. L'arbitro era Chiffi ed è anche per questo che poi Inzaghi è esploso contro l'Udinese proprio contro lo stesso direttore di gara. Oggi arriverà il verdetto del giudice sportivo, ma il tecnico dovrebbe cavarsela con un turno di stop a Parma.