Dopo il clamoroso passo falso di La Spezia, la quota dell’esonero di Simone Inzaghi è crollata: si scommette addirittura a 3,5. Ma i bookmakers, secondo Tuttosport, non hanno tenuto conto che la “dottrina Marotta” non prevede cambi a stagione in corso, anche perché l'eventuale qualificazione ai quarti di Champions League, da certificare stasera a Oporto, resta un “di più” per un club che aveva ancorato i bilanci al mancato passaggio alla fase a eliminazione diretta dopo aver pescato Bayern e Barcellona nei gironi.