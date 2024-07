Il grave infortunio occorso a Tajon Buchanan ha cambiato un po' le prospettive in casa Inter, come si legge oggi su Tuttosport. Si pensava, tra dirigenti e Inzaghi, di aver terminato il mercato delle necessità e di dover al massimo attendere per la "ciliegina" Gudmundsson e invece ora serve valutare come agire.

Il primo ragionamento è un innesto sulla fascia sinistra, anche se non va esclusa la possibilità che arrivi un jolly capace di giocare su ambo le fasce, sempre ricordando che i nerazzurri hanno in rosa Zanotti, laterale destro della Nazionale Under 21. Si potrebbe cercare un prestito oppure (ma è l'ipotesi meno votata) smistare il budget per Gudmundsson sull'esterno. Ndoye è il primo nome sulla lista in caso di cessione di Dumfries, per esempio, ma c'è anche un gruppo di nomi tra le opportunità low cost di cui fa parte Marcos Alonso. Meno valida, invece, la pista Kurzawa.

In prestito potrebbe arrivare anche Joao Cancelo, che ha un contratto fino al 2027 col Manchester City ma è in uscita: è però difficile pensare che possa restare in panchina. E' certamente un jolly anche Perisic, che tornerebbe volentieri ma non ha dalla sua l'età. Per ora la società ha preso tempo: vuole valutare con calma tutte le opzioni.