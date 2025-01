Nelle ultime ore l'Inter ha comunicato l'infortunio di Bisseck: il tedesco resterà ai box per circa 15/20 giorni a causa di una distrazione agli adduttori della coscia sinistra. Secondo Tuttosport l'obiettivo dello staff nerazzurro è cercare di recuperare il difensore per la sfida col Lecce del 26 gennaio o per quella di Champions del 29 gennaio contro il Monaco.

Non partiranno per Venezia neanche Calhanoglu e Correa: il turco dovrebbe rientrare il 15 contro il Bologna, mentre l'argentino punta a Inter-Empoli del 19. Out anche Mkhitaryan: ieri l'armeno ha accusato un affaticamento.

