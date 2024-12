Tuttosport torna oggi sull'interesse del Torino per Marko Arnautovic. Secondo quanto riportato dal quotidiano, Davide Vagnati continua la sua ricerca di un centravanti per sostituire l'infortunato Zapata. Simeone è irraggiungibile: costa 15 milioni e il Napoli non fa sconti. Tanto meno l'Everton ha aperto la porta per Beto, mentre Petagna non convince.

Anche per questo si stanno intensificando le trattative per Arnautovic. Contatti allacciati, il club nerazzurro lo cederebbe (si legge) pressoché gratuitamente. Il dt granata incontrerà a breve i procuratori del giocatori per convincere l'attaccante, offrendo un contratto di 18 mesi per un totale di 2,7 milioni complessivi.