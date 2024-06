Un intreccio di mercato tra Birmingham e Milano. Secondo Tuttosport, infatti, il mercato in entrata dell'Inter potrebbe essere sbloccato dal... Milan.

A quanto risulta, i rossoneri sarebbero sulle tracce di Cash, laterale destro dell'Aston Villa. Di conseguenza, gli inglesi poi avrebbero lo spazio per affondare il colpo su Dumfries e dare ai nerazzurri un gruzzolo buonissimo per andare a prendere ciò che manca. Il ds degli inglesi, l’ex romanista Monchi, ha già avuto contatti con la Wasserman, l’agenzia che cura gli interessi dell’esterno olandese per capire sia la disponibilità del giocatore - non massima, Dumfries vorrebbe rimanere a Milano (o comunque gradirebbe un club della Premier più importante) -, sia le richieste economiche che non dovrebbero essere lontane dai 5 milioni chiesti e finora non ottenuti dall’Inter.

Dumfries viene valutato 30 milioni e questi soldi aiuterebbero nella caccia a un vice-Sommer e all'attaccante che per caratteristiche deve sostituire Sanchez. Tutto questo, ovviamente, senza dimenticare la necessità di sostituire l'olandese a destra: Sugawara, Holm e Ndoye i normi più caldi.