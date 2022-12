Il favorito nella grande corsa resta il Bayern Monaco, ma l'Inter non ha ancora "perso la speranza di anticipare la concorrenza a gennaio con un’operazione a non altissimi costi per il cartellino, ma dovrebbe convincere Thuram e il suo entourage a non aspettare l’estate a parametro zero - scrive oggi Tuttosport -. La Juventus invece non ha fretta, perché nella finestra invernale l’attacco non sarà una priorità, ma per giugno il profilo del francese continua a interessare, mentre è difficile che il Napoli possa essere in corsa, considerando le richieste di ingaggio degli agenti di Thuram. Ai bianconeri servirà un nuovo Di Maria, dato che il Fideo andrà in scadenza a giugno e ora come ora non ci sono in piedi trattative per il prolungamento".