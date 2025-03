Koni De Winter è diventato uno dei possibili obiettivi di mercato dell'Inter per la prossima stagione. Come riporta Tuttosport, ma ne avevamo già parlato in una nostra esclusiva (CLICCA QUI PER LEGGERE L'ARTICOLO), il centrale oggi al Genoa è uno dei giocatori che sono finiti nei radar nerazzurri in previsione proprio del mercato estivo.

Il Genoa ha già una valutazione in testa: per cedere il proprio pilastro difensivo non si andrà sotto i 25 milioni di euro.