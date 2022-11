Nel corso della sosta per il Mondiale entreranno nel vivo i discorsi per i possibili rinnovi dei giocatori in scadenza. Uno solo è in agenda già in questi giorni, quello di Milan Skriniar. "Ogni giorno è buono per un nuovo incontro tra le parti e il fatto che Beppe Marotta a Monaco abbia confessato tutto il suo ottimismo per una fumata bianca entro il 13 novembre è musica per le orecchie dell’allenatore".