Tuttosport torna oggi su un nome di mercato già accostato ai nerazzurri nelle ultime settimane, quello di Jonathan David. Attaccante nato a Brooklyn, canadese di nazionalità ma statunitense di nascita (come lo è la proprietà nerazzurra) rientra pienamente nei parametri di Oaktree, essendo nato nel 2000.

Si libererà a parametro zero il prossimo luglio e per questo è molto appetibile non solo per l'Inter. Lo scorso anno ha segnato 26 reti e l'anno prima lo stesso. In quello in corso ha già bucato il Real Madrid in Champions. Sul talento canadese c'è anche la Juventus, ma l'esborso non sarà così basso, tra ingaggio e commissioni.

L'Inter saluterà Arnautovic e Correa a giugno, ma la mossa David potrebbe servire non solo per avere numericamente una quarta punta con caratteristiche di un certo tipo, bensì anche nel caso in cui dovesse andare via Thuram, arrivato a zero e che in caso di cessione porterebbe una plusvalenza importante. Soldi (si legge) da poter reinvestire, non solo davanti ma anche in una difesa che andrà svecchiata.