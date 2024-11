Nessun danno agli adduttori, per fortuna. Come riporta Tuttosport, è questa la sentenza degli esami a cui è stato sottoposto Hakan Calhanoglu. Una risonanza magnetica dopo la quale il club ha lavorato per far tornare il centrocampista a Milano, in modo da poter svolgere nuovi accertamenti a 48 ore dal problema accusato.

Il giocatore resterà invece a disposizione di Montella e oggi dovrebbe presenziare alla conferenza stampa della decisiva sfida di Nations League contro il Montenegro. Il capitano della Turchia ci tiene a rimanere in gruppo e la Federazione vuole che resti assieme ai compagni. Dovrebbe comunque andare soltanto in panchina.

L'Inter, dalla propria parte, non ha gradito nemmeno che Calhanoglu sia andato in campo col Galles, visto che lui stesso negli spogliatoi si è definito "non ancora pronto". A Verona, sabato prossimo, Inzaghi è pronto a schierare Asllani davanti alla difesa.