I top club drizzano le antenne su Alessandro Buongiorno. Ne scrive oggi anche Tuttosport, che cita l'Atletico Madrid tra le società che hanno sondato il terreno con l'entourage. Poi i club di Premier League oltre a Milan, Inter e Juventus, ma in bianconero il difensore centrale (da sempre tifoso del Toro) non vorrebbe andarci.

In ogni caso le dichiarazioni di Cairo a fine gara («Se è stato l’ultimo derby di Buongiorno? No, no...») fanno pensare che il giocatore possa anche restare in città.