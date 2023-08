E’ atteso per oggi un rilancio dell’Inter per portare a Milano il difensore del Bayern Benjamin Pavard. La distanza tra le due società è di 5 milioni di euro, ma come riportato da Tuttosport, i nerazzurri in giornata aumenteranno i bonus già inseriti nell’affare. Il calciatore, ieri, ha dato due segnali ai tifosi. Ha iniziato a seguire il profilo instagram dell’Inter e inoltre nell’amichevole disputata, nonostante la rete realizzata, non ha offerto nessun sorriso, anzi, è stato uno dei primi ad abbandonare lo spogliatoio al termine del match. Nella conferenza stampa pre-gara di ieri, Marotta ha sottolineato come la trattativa è avviata coi tedeschi e sono chiari i desideri del difensore: "La volontà del giocatore è importante, in questo caso ha espresso il suo desiderio di venire all’Inter ed è molto. Il Bayern però è molto ricco e difficilmente si priva dei suoi giocatori di spessore, quindi dovrebbe trovarne un altro per dare Pavard a noi. Si innescano meccanismi economici ma anche di rosa, queste sono le difficoltà che si creano. Comunque la trattativa è ancora aperta". Dal canto suo, però, l’Inter in caso di non arrivo di Pavard è costretta a guardarsi intorno e secondo il quotidiano torinese l’alternativa è Perr Schuurs, valutato 40 milioni dal Torino.

Daniele Luongo