Rimbalzano dalla Spagna notizie di un possibile interessamento per Marko Arnautovic da parte del Siviglia in vista del mercato di gennaio. Indiscrezioni riprese oggi da Tuttosport, secondo cui dal fronte Inter tutto tace ma è possibile che il club andaluso si sia fatto avanti col procuratore.

L'austriaco ha il contratto in scadenza a giugno ed è difficile pensare che l'Inter possa esercitare l'opzione per rinnovare. Per evitare una minusvalenza i nerazzurri dovrebbero incassare poco meno di tre milioni e risparmierebbero sull'ingaggio negli ultimi sei mesi.