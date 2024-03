Se davvero Francesco Acerbi lascerà l'Inter a fine stagione, a seguito di quanto accaduto con Juan Jesus nel corso di Inter-Napoli, ai nerazzurri servirà un difensore centrale per la prossima stagione. Secondo Tuttosport, i nerazzurri si orienterebbero sul mercato degli svincolati oppure su un'operazione low cost.

Ci sono i primi nomi, uno è Lloyd Kelly, del Bournemouth, in scadenza a giugno. Piace già al Milan (soprattutto) e alla Juventus. Due candidati in Italia sono invece Djimsiti e Bijol. Sia l'Atalanta con Hien che l'Udinese con Giannetti avrebbero già la riserva in casa, presa da gennaio. Hanno contratti lunghi, bisognerebbe trattare sulla base di un prestito con obbligo di riscatto.