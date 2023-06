Con il Milan balzato in pole per la corsa a Davide Frattesi, l'Inter comincia a pensare alle possibili alternative. Se anche la dirigenza accontenterà Inzaghi lanciandosi su Milinkovic-Savic, considerati gli addii di Gagliardini e Brozovic, bisognerà prendere un'altra pedina. Secondo Tuttosport sono stati riallacciati i contatti con l'Atalanta per Teun Koopmeiners. "Al momento si tratta di un’ipotesi di lavoro, in attesa di capire cosa riserveranno le entrate", specifica il quotidiano.

Soldi che potrebbero arrivare da Onana (60 milioni, ci pensano Manchester United e Chelsea), ma anche da Gosens (c'è l'Union Berlino in pole).