Lucien Agoume finisce nel mirino della Liga spagnola. Stando a quanto risulta a TMW, uno dei club maggiormente interessati al centrocampista francese è l'Almeria, pronta all'offerta per convincere il club nerazzurro.

"Non è da escludere un trasferimento a titolo definitivo - si legge - anche se al momento non c’è ancora stato un approccio diretto con l’Inter da parte dell'Almeria, che sta valutando il da farsi. In quest'ultimo caso una valutazione realistica per il centrocampista potrebbe essere sui 5-6 milioni di euro, e resterebbe poi da capire se l'Inter vorrà mantenere il controllo sul giocatore, magari inserendo un diritto di riacquisto".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!