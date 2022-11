Il Tottenham di Antonio Conte potrebbe tornare prepotentemente sul mercato a gennaio: secondo The Sun sono almeno 4 i giocatori sul taccuino, Weston McKennie della Juventus, Anthony Gordon dell'Everton, Mohamed Simakan del Lipsia e Alessandro Bastoni dell'Inter. In particolare Conte conosce bene il difensore italiano, che ha già avuto alle sue dipendenze, e vorrebbe riprovare a portarlo a Londra nonostante l'Inter ha già rifiutato a giugno un'offerta per lui. Pare che ora il manager italiano tornerà alla carica con un'offerta di 43 milioni di sterline, in grado di far vacillare Zhang. Staremo a vedere.