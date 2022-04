Proseguono i contatti tra Giuseppe Marotta e Jorge Antun, agente di Paulo Dybala. Come riportato da Sportmediaset, il CEO dell’Inter e il procuratore si erano già sentiti e i contatti si erano ripetuti prima e dopo il match dell’Allianz Stadium, vinto dai nerazzurri. L’entourage di Dybala, come già anticipato (LEGGI QUI), non ha alcuna preclusione verso un possibile trasferimento a Milano,a noi nelle ultime ore è stato fatto presente come quella interista sia una destinazione gradita.