Michael Fabbri, arbitro di Inter-Verona, e l'addetto VAR Luigi Nasca saranno fermati dall'AIA dopo la prestazione di oggi che ha causato veementi polemiche sul fronte scaligero. Lo riferisce Sport Mediaset: per l'associazione degli arbitri, nel dettaglio, non aver sanzionato l'intervento di Alessandro Bastoni su Ondrej Duda poco prima del gol del 2-1 di Davide Frattesi è stato un errore netto. Per Fabbri e Nasca non si tratta di una bocciatura totale o di una sospensione, ma solo di uno stop temporaneo precauzionale. Appena rientreranno, infatti, resteranno sotto osservazione.

