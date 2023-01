Il Manchester United fa sul serio per Marcus Thuram, attaccante francese del Borussia M'gladbach in scadenza di contratto nel 2023. Secondo quanto riportato da Sportmediaset infatti il club inglese, per superare la concorrenza, è pronto ad anticipare il colpo mettendo sul piatto un'offerta da 15 milioni di euro durante la finestra invernale di calciomercato. Thuram resta nel mirino della dirigenza dell'Inter, intenzionata però ad ingaggiarlo a zero in estate.