In attesa della grande sfida di questa sera contro la Juventus, match valido per il ritorno di semifinale di Coppa Italia, Sportmediaset lancia ancora una volta un avvertimento all'Inter, in ottica mercato. Il personaggio più nerazzurro del momento è Nicolò Barella, tra gli uomini simbolo del passaggio del turno di Champions League grazie alle due reti, sia all'andata che al ritorno contro il Benfica. Prestazioni che non sono passate inosservate anche ad altri club d'Europa che avrebbero puntato gli occhi su di lui. Sul centrocampista sardo infatti continuano gli ammiccamenti dalla Francia e dall'Inghilterra, dove secondo SM, a puntare fortemente sull'ex Cagliari ci sarebbe il Liverpool di Klopp che avrebbe intenzione di prendere per la gola i nerazzurri con una super offerta di circa 85 milioni, offerta che però non alletta affatto il centrocampista nerazzurro che non ha intenzione di lasciare l'Inter.

