Erik Ten Hag, manager del Manchester United, avrebbe preso in mano personalmente il dossier di mercato di André Onana, primo obiettivo per la porta dei Red Devils che conosce molto bene avendolo già allenato ai tempi dell'Ajax. Gli inglesi, riporta Sky Sports News, stanno guardando attivamente a un nuovo estremo difensore che possa sostituire di David De Gea, il cui futuro rimane "in bilico", con il tecnico olandese che potrebbe contattare il camerunese in prima persona.