Movimenti in vista in casa Inter, dove secondo Gianlucadimarzio.com sarebbe arrivata un'offerta per Mattia Zanotti, difensore dell'Inter reduce dall'avventura al San Gallo. Su di lui si è mosso il Lugano che, appunto, avrebbe offerto circa 1,5 milioni per il cartellino del classe 2003. Secondo Di Marzio c'è ancora distanza tra le parti.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!