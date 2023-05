"Le rotazioni sono fondamentali", ha ribadito nell'intervista rilasciata alla vigilia di Roma-Inter Simone Inzaghi. Che, infatti, per lo scontro diretto che pesa tantissimo in chiave qualificazione Champions, sta pensando di cambiare alcune pedine: in difesa, secondo Sky Sport, resta aperto il ballottaggio tra Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, mentre a centrocampo in tre (Calhanoglu, Mkhitaryan e Brozovic) si giocano due posti per completare il trio con Nicolò Barella, l'unico sicuro di giocare titolare. In attacco, infine, Joaquin Correa appare in vantaggio su Lautaro Martinez.