Se per il rinnovo di Lautaro si attendono solo firma e successivo annuncio, sul fronte Dumfries c'è ancora qualcosa da fare. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'esterno olandese è in vacanza dopo l'Europeo concluso ad un passo dalla finale, ma il suo futuro resta ancora da chiarire. L'accordo definitivo tra le parti manca, l'Inter vorrebbe proseguire insieme ma in caso di mancata intesa il club è pronto a valutare eventuali offerte per non perderlo a zero nel 2025, visto il contratto in scadenza.

L'Inter intanto prosegue il casting per la difesa. In pole al momento c'è Cabal, valutato dal Verona circa 10 milioni di euro. Un eventuale investimento sul difensore colombiano classe 2001 è al momento preferito alle strade che portano a Ricardo Rodriguez, svincolatosi dal Torino, e a Mario Hermoso, libero dopo la parentesi all'Atletico Madrid.