A meno di un mese dalla fine della sessione estiva, il calciomercato non è ancora chiuso per l’Inter, né in entrata né in uscita. Per quanto riguarda le cessioni, Milan Skriniar è sempre il primo indiziato a partire, ma secondo Sky Sport sono ormai 20 giorni che il Paris Saint-Germain non si fa sentire con il club nerazzurro. Nell’ultima occasione l’Inter ha fatto sapere ai parigini che 50 milioni di euro per lo slovacco sono troppi, per questo il PSG ha mollato il colpo. Ovviamente nulla esclude che, in caso di risultati negativi in campionato, possa arrivare un nuovo assalto.