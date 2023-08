La Sampdoria ci prova per Sebastiano Esposito. Il club blucerchiato, che sta per accogliere Filip Stankovic, secondo Sky Sport ha intavolato i dialoghi anche per l'attaccante classe 2002 raggiungendo un accordo con l'Inter. Sta ora al giocatore, inseguito anche dall'Hellas Verona, prendere una decisione.

