Mentre Robin Gosens è pronto a svuotare gli armadietti di Appiano Gentile per tornare in Germania, all'Union Berlino e Carlos Augusto attende solo il via libera per svolgere visite mediche e sottoscrivere il contratto che lo legherà ai nerazzurri, non arrivano novità invece sul fronte Lazar Samardzic. Il giocatore, in attesa che si esca da questo momento di empasse, è rimasto a Milano, dove è atteso un nuovo incontro tra le parti che potrebbe avvenire nelle prossime ore. L'Inter spera di arrivare all'intesa, specie perché il reale problema sorto nella giornata di ieri che ha mandato la trattativa ai box era legato alle commissioni da corrispondere agli agenti. Le cifre concordate sono state, difatti, ritrattate dall'entourage, atteggiamento che non è piaciuto in Viale della Liberazione ma non si è affatto arrivati ad un punto di rottura.

