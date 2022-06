Arrivano novità da SkySport anche per quanto riguarda le due trattative più interessanti in casa Inter. Si parte dal probabile ritorno di Romelu Lukaku a Milano: secondo Gianluca Di Marzio, l'Inter intravede sempre di più il traguardo. Oggi c'è stata, com'è noto, una controproposta dell'Inter alle richieste del Chelsea per il prestito del belga: sul piatto 7 milioni di euro più bonus. Ottimismo crescente per arrivare alla chiusura entro il fine della settimana.

Su Paulo Dybala: secondo Sky, non c'è ancora l'accordo economico con l'argentino. Non ci sono stati nuovi contatti dopo l'ultimo tra le parti e non c'è in agenda un altro vertice in programma. Quindi il piano dell'Inter è chiaro: prima chiuderà per Lukaku e poi deciderà se affondare per l'argentino.