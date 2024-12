Marko Arnautovic non ha preso parte all'allenamento di questo pomeriggio, il primo dell'Inter di Simone Inzaghi in vista della sfida di venerdì sera contro il Parma. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Sky Sport, l'austriaco era assente per motivi familiari.

Benjamin Pavard continua a fare terapie, mentre Carlos Augusto e Francesco Acerbi hanno svolto parte del lavoro sul campo. Per la partita contro gli emiliani appare più avanti il brasiliano.

