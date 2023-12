Detto di Tajon Buchanan, il prescelto per la fascia destra nel mercato di gennaio (RILEGGI QUI), Sky Sport riferisce anche quali siano le altre intenzioni dell'Inter per la finestra di trasferimenti invernale. Si è parlato tanto di un possibile nuovo attaccante, ma secondo l'emittente in quel reparto non sono previsti innesti in entrata: il club nerazzurro è soddisfatto delle operazioni che hanno portato di nuovo a Milano sia Marko Arnautovic che Alexis Sanchez "e si fidano dei due giocatori. Un nuovo attaccante, al momento, non è in agenda", sottolinea anche Gianlucadimarzio.com.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!