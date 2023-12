Tajon Buchanan è il prescelto dell'Inter per tappare il buco sulla fascia destra generato dall'infortunio di Juan Cuadrado. Lo assicurano senza giri di parole i colleghi di Sky Sport mentre aggiornano sulla situazione dell'esterno candese, non convocato dal Bruges per la sfida di domani contro il Racing White Daring Molenbeek (RILEGGI QUI).

L'Inter insiste da tempo su questa pista e i contatti con il club belga e il giocatore sono continui per proseguire nella trattativa: si attende l'ok della proprietà per portare avanti l'investimento in prestito con obbligo di riscatto. La richiesta era di 17 milioni di euro, ma ora il classe '99 è in scadenza a giugno 2025 e non rinnoverà il contratto.

"L'Inter spera quindi di poter chiudere per una cifra totale intorno ai 7-8 milioni di euro, ma c'è la concorrenza di diverse squadre, tra cui il Manchester City, che apprezza il canadese - aggiunge Gianlucadimarzio.com -. Buchanan ha però dato priorità forte all'Inter, perché i primi contatti sono iniziati un anno fa: ora va sferrato il colpo decisivo per chiudere l'operazione, se Zhang autorizzerà l'investimento".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!