Questa sera gli azzurri scendono in campo a Parigi per il primo appuntamento di Nations League. Per fare questo Luciano Spalletti opta per un 3-5-2, con Bastoni faro della difesa, completata da Di Lorenzo e Calafiori. Secondo Sky Sport dovrebbe esserci Bellanova e non Cambiaso a destra. In mediana certa la presenza di Frattesi, coadiuvato da Tonali e Ricci.

LA PROBABILE FORMAZIONE

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Bellanova, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Retegui, Raspadori. Commissario tecnico: Spalletti.