Prima di volare in Arabia Saudita per giocarsi la Supercoppa Italiana con la sua Inter, Simone Inzaghi prenderà un volo per Londra. Domani, come riportano i colleghi di Sky Sport, il tecnico nerazzurro volerà nella capitale inglese per partecipare alla cerimonia del premio FIFA 'The Best' dove è in lizza come miglior allenatore per l'edizione 2023 insieme a Luciano Spalletti e Pep Guardiola.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!