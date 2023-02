Le indicazioni arrivate durante tutta la settimana di lavoro alla Pinetina portano a pensare che Romelu Lukaku partirà come titolare domani nel match che metterà di fronte l'Inter all'Udinese; al suo fianco, riferisce Sky Sport, si giocano un posto Edin Dzeko e Lautaro Martinez, favoriti per far coppia in Champions League contro il Porto.