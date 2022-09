Simone Inzaghi ha in mente di fare una mezza rivoluzione in vista di Inter-Torino, cambiando addirittura cinque giocatori dell'undici titolare sceso in campo contro il Bayern Monaco. La prima modifica, come aveva annunciato lo stesso tecnico dopo la gara di Champions League, è tra i pali, dove i André Onana lascerà il posto a capitan Samir Handanovic, davanti al quale ritorna Stefan de Vrij nel tridente difensivo completato da Milan Skriniar e Alessandro Bastoni. In mezzo al campo riecco Nicolò Barella, a riposo mercoledì sera, che andrà a comporre il trio con Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu. Ai loro lati due novità: Federico Dimarco a sinistra e Matteo Darmian a destra. In attacco solo conferme: sarà ancora Edin Dzeko ad affiancare Lautaro Martinez. Lo riporta Sky Sport.