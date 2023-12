Con l'infortunio di Denzel Dumfries che, insieme a De Vrij, si aggiunge alla lista degli indisponibili per Simone Inzaghi già costretto a fare a meno di Pavard e Bastoni, entrambi però sulla via della guarigione, contro l'Udinese I'allenatore nerazzurro dovrà attingere alla fantasia. Juan Cuadrado, naturale sostituto dell'olandese, non gode al momento di una condizione fisica al top, motivo per il quale Sky Sport prova a ipotizzare due suggestioni che potrebbero venire incontro al piacentino: Carlos Augusto, solito stare sulla sinistra, in versione atipica dunque spostato a destra oppure Davide Frattesi esterno anziché mezzala. Due ipotesi un tantino stravaganti rispetto ai canonici ruoli fin qui designati che potrebbero fungere da alternativa.

