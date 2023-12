Sky Sport prevede un ampio turnover da parte di Simone Inzaghi per Inter-Bologna, gara secca in programma mercoledì sera, a San Siro, che deciderà chi andrà ai quarti di finale di Coppa Italia. In attacco, stando ai colleghi, si rivedrà dal 1' l'ex rossoblu Marko Arnautovic, ma non è ancora chiaro chi sarà il suo partner: con l'austriaco, infatti, potrebbe esserci una punta, quindi uno tra Lautaro e Thuram perché Alexis Sanchez sarà ancora indisponibile, oppure un centrocampista come Stefano Sensi o Davy Klaassen avanzato nel ruolo di trequartista.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!