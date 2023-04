"Ho delle idee, ma poi per esperienza quel che si pensa non è sempre realizzabile. Mancano due allenamenti e mi aiuteranno a scegliere". Così Simone Inzaghi durante la conferenza stampa di vigilia di Inter-Benfica, andata in scena prima dalla seduta di rifinitura. Il momento in cui il tecnico scioglierà gli ultimi dubbi di formazione, compreso il ballottaggio in attacco tra Romelu Lukaku ed Edin Dzeko per affiancare Lautaro Martinez. A centrocampo, invece, la situazione sembra più chiara: dovrebbe giocare Marcelo Brozovic perché Hakan Calhanoglu non è al 100%. Lo riporta Sky.