L'Inter è a caccia di rinforzi in difesa, reparto dove occorrerà sicuramente un nuovo elemento per via dell'addio di Milan Skriniar. Sky Sport fa il punto sui nomi che sono stati fatti nelle ultime ore, ovvero Nacho Fernandez e Benjamin Pavard. Lo spagnolo al momento sarebbe più accessibile perché in scadenza di contratto con il Real Madrid, mentre il francese ha un contratto con il Bayern fino al 2024. Ad ogni modo ogni eventuale decisione verrà presa solamente dopo il 10 giugno, quando questa stagione infinita giungerà al termine. Solo in quel momento verranno pianificati incontri con agenti e intermediari.

ACQUISTA LA SPECIALE MAGLIA CELEBRATIVA PER LA FINALE