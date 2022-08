Nella mattinata di oggi è andato in scena un incontro tra la Fiorentina e Fali Ramadani, agente di Nikola Milenkovic. Secondo quanto risulta a Sky Sport il difensore serbo, accostato anche all'Inter per l'eventuale dopo-Skriniar, è destinato a rimanere in viola anche per questa stagione. Ma non solo: il giocatore dovrebbe poi firmare il rinnovo (pluriennale) di contratto attualmente in scadenza nel 2023.