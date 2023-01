Dopo aver raggiunto l'accordo per Sebastiano Esposito, il Bari rinuncia ad un altro interista, ovvero Eddie Salcedo. Per l'attaccante di proprietà dell'Inter è infatti ormai fatta per il ritorno al Genoa: già oggi pomeriggio sono in programma le visite mediche. Lo riferisce Sky Sport.

