Non ci sono sviluppi concreti sul fronte Paulo Dybala per quanto riguarda i club italiani: come noto, l'Inter ha messo in standby la trattativa da qualche giorno, mentre Napoli, Roma e Milan non hanno mai formulato offerte concrete al suo entourage. Ecco perché la Joya in queste ore starebbe valutando ipotesi estere, vedi Liga e Premier; da capire se si farà avanti, per esempio, il Manchester United che ha da risolvere il caso Cristiano Ronaldo. Lo riporta Sky Sport.